За неделю над территорией России сбили более тысячи украинских дронов

Силы ПВО за неделю сбили над Россией 1193 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю перехватили и сбили над территорией страны не менее 1193 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом, ссылаясь на данные министерства обороны РФ, сообщает РИА Новости.

Больше всего дронов, 356 и 360, были уничтожены 5 и 6 января. Подавляющее число налетов совершено на европейскую часть Российской Федерации.

С 29 декабря по 4 января силы ПВО России сбили не менее 1548 украинских беспилотников.

11 января стало известно, что силы противовоздушной обороны утром уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов над Белгородской и Курской областями.

В Минобороны сообщали, что средства ПВО за сутки уничтожили 130 беспилотных летательных аппарата самолетного типа Вооруженных сил Украины. Кроме того, российские военнослужащие сбили две управляемые авиационные бомбы.

Ранее беспилотник врезался в жилой дом в Воронеже.