На побережье Ялты обрушился шторм

Побережье Ялты накрыл шторм. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, Черное море сильно волнуется. Чиновница призвала всех, кто решил прогуляться на местной набережной, соблюдать осторожность.

Она также отметила, что пока волнение моря — на уровне четырех баллов.

До этого в Главном управлении МЧС Крыма сообщили о прохождении Балканского циклона через территорию полуострова. Там заявили, что это приведет к ухудшению погоды: ожидались ветер штормовой силы, обильные осадки, понижение температуры, возможное поднятие уровня рек.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о шторме на море и поднятии уровня воды в реках. В городе осуществлялась работа автобусов по компенсационному маршруту между центром и северной стороной населенного пункта. Рейд в Севастополе закрыли, катера и паромы не работали в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями.

Ранее в Крыму на видео сняли снежный коллапс.