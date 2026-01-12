Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

На побережье Ялты обрушился шторм

Глава Ялты Павленко заявила, что местное побережье накрыл шторм
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Побережье Ялты накрыл шторм. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко в своем Telegram-канале.

По ее словам, Черное море сильно волнуется. Чиновница призвала всех, кто решил прогуляться на местной набережной, соблюдать осторожность.

Она также отметила, что пока волнение моря — на уровне четырех баллов.

До этого в Главном управлении МЧС Крыма сообщили о прохождении Балканского циклона через территорию полуострова. Там заявили, что это приведет к ухудшению погоды: ожидались ветер штормовой силы, обильные осадки, понижение температуры, возможное поднятие уровня рек.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о шторме на море и поднятии уровня воды в реках. В городе осуществлялась работа автобусов по компенсационному маршруту между центром и северной стороной населенного пункта. Рейд в Севастополе закрыли, катера и паромы не работали в связи с крайне неблагоприятными погодными условиями.

Ранее в Крыму на видео сняли снежный коллапс.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596629_rnd_9",
    "video_id": "record::54f43802-478b-4c3e-8292-c92217790f81"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+