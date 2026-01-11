Размер шрифта
Израиль нанес удары по поселку в Ливане

Al Jadeed: истребители ВВС Израиля нанесли пять ударов по поселку на юге Ливана
Amir Cohen/Reuters

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля ударили по военным объектам шиитского движения «Хезболла» в поселке Кфар-Хатта, находящемся в 8 км от города Сайда на юге Ливана. Об этом сообщает местный телеканал Al Jadeed.

По его данным, самолеты нанесли не менее пяти ударов по жилому комплексу. Его жители были заранее эвакуированы после поступившего предупреждения со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Ее представитель Авихай Эдри в видеообращении, опубликованном в социальной сети X на арабском языке, потребовал от населения покинуть свои дома, расположенные поблизости от обозначенной на карте красным цветом опасной зоны.

Позже он заявил, что удары были нанесены по обнаруженным на территории жилого комплекса туннелям, используемым для хранения оружия. По словам Эдри, подобные действия «Хезболлы» на юге Ливана являются нарушением двустороннего соглашения о перемирии от 27 ноября 2024 года.

8 января армия Ливана объявила, что завершила первый этап плана по передаче вооружений «Хезболлы» на юге страны под государственный контроль. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в тот же день заявил, что приветствует усилия ливанских властей по разоружению движения, однако считает их недостаточными.

5 января пресс-служба Армии обороны Израиля объявила, что израильские войска начали новую серию ударов по объектам «Хезболлы» и радикального палестинского движения ХАМАС на территории Ливана.

Ранее военные Израиля атаковали тренировочный лагерь «Хезболлы» на юге Ливана.

