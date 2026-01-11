Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Германия и Британия задумались об отправке своих войск в Гренландию

Bloomberg: ФРГ и Британия рассматривают возможность отправки войск в Гренландию
Emil Helms/Ritzau Scanpix/Reuters

Германия и Великобритания задумались об отправке своих войск в Гренландию. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что таким образом европейские страны намерены продемонстрировать президенту США Дональду Трампу серьезный настрой в вопросах обеспечения безопасности Гренландии и Арктического региона в целом.

По данным агентства, Германия планирует выступить с инициативой о направлении объединенной миссии НАТО для защиты Арктики, а премьер-министр Великобритании Кир Стармер, в свою очередь, призывает союзников усилить военное присутствие на Крайнем Севере.

Ожидается, что на следующей неделе министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль посетит США, где проведет встречу с госсекретарем Марко Рубио в Вашингтоне, а также с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в Нью-Йорке.

До этого газета The Sunday Telegraph писала, что правительство Великобритании обсуждает с другими европейскими странами возможность отправки военнослужащих в Гренландию. Согласно материалу издания, в Лондоне надеются, что увеличение военного контингента на острове убедит Трампа отказаться от идеи присоединения островного государства.

Ранее в Италии оценили вероятность военных действий США в Гренландии.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596275_rnd_9",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+