Симоньян объяснила, почему Россия не бомбит Киев

Симоньян заявила, что Россия не бомбит Киев, потому что там наш Крещатик и Лавра

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что Россия не наносит ударов по Киеву из-за его особого исторического и культурного значения.

«Мне кажется, что мы не бомбим Киев, потому что там наш Крещатик, там наша Лавра. Это наше все. И если это не будет все завтра опять наше, то будет послезавтра», — сказала она в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян также отметила, что считает Киев «своим» городом в историческом смысле и допустила, что его статус может измениться в будущем. При этом она подчеркнула, что высказывает личное оценочное мнение как журналист и частное лицо, не занимающее государственных должностей.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что русские и украинцы являются одним народом. Вместе с тем он сказал, что «в этом смысле вся Украина наша». Также российский лидер напомнил о старинном правиле о том, что «там, где ступает нога русского солдата, — то наше».

Ранее Симоньян подарила Путину вазу с надписью о России и Украине.