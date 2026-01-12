Размер шрифта
Врач объяснил, как восстановить режим сна после праздников

Сомнолог Полуэктов: восстановить режим сна можно, исключив поздний ужин
amedeoemaja/Shutterstock/FOTODOM

Восстановить режим сна после праздников можно, если ложиться спать в обычное время, исключив поздние ужины. Об этом РИА Новости сообщил врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета кандидат медицинских наук Михаил Полуэктов.

«Главные три правила: ложиться спать в обычное время, исключить поздние ужины, за час до сна выключать все гаджеты — они излучают синий свет, оказывающий возбуждающее действие, а просмотр новостей будоражит сознание», — сказал врач.

Полуэктов добавил, что для восстановления режима также рекомендуется отказаться от физической активности позже 10 часов вечера. По его словам, в это время у человека начинается «внутренняя ночь», в период которой начинается выработка мелатонина.

10 января врач-нутрициолог Екатерина Гузман рассказала, что овощи, рыба и яйца помогут восстановить пищеварение после праздников и нормализовать вес после праздников. Специалист также рекомендовала включить в рацион кисломолочные продукты без сахара, а также цельнозерновые — овсянку, гречку, бурый рис, цельнозерновой хлеб.

Ранее психолог дала советы, как избежать разочарования после новогодних праздников.

