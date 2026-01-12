Психолог дала советы, как избежать разочарования после новогодних праздников

Преддверие зимних праздников считается периодом подведения итогов, построения планов на следующий год. Многие люди надеются на значительные улучшения в своей жизни и испытывают разочарование, если после новогодней ночи ничего существенно не меняется. Психолог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Якуба рассказала «Газете.Ru», какие моменты стоит вспомнить в начале нового года и что нужно сделать, чтобы сохранить позитивный настрой.

«Подводя итоги прошлого года, человек может взглянуть на собственную жизнь со стороны и разобраться, как ее можно улучшить. Однако этот процесс не должен быть поводом для самокритики. Лучше рассматривать его как шанс глубже понять собственные желания и потребности. Это позволит, например, пересмотреть привычки, которые мешают личностному росту, или распределить приоритеты на будущее», — рассказывает психолог.

Важно отметить, что анализируя итоги года, важно обращать внимание не только на большие достижения и какие-то трудности, но и на небольшие позитивные моменты повседневной жизни. Например, решенный вопрос по здоровью или теплые слова поддержки от близкого человека могут стать источником вдохновения и энергии, которые придадут сил двигаться вперед.

Зачастую на пути к целям у человека возникает чувство страха — они кажутся невыполнимыми из-за субъективной завышенной важности. Чтобы преодолеть это ощущение и цель перестала казаться недостижимой, следует разделить ее на небольшие шаги с четкими временными рамками. Скорее всего, окажется, что внедрение в повседневную рутину каких-то небольших новых действий вполне реально и не потребует особых усилий.

«Чтобы поддерживать хорошее эмоциональное состояние, необходимо регулярно находить время для отдыха и занятий, которые приносят удовольствие. Это могут быть, например, прогулки на свежем воздухе, общение с родными и близкими, хобби, чтение книг или прослушивание музыки. Однако, если прежние увлечения перестали радовать, появилось постоянное чувство тревоги или апатия, которые сохраняются дольше двух недель, рекомендуется обратиться за консультацией к психологу. Это можно сделать не только очно, но и онлайн, при помощи телемедицинских сервисов», — добавила Якуба.

