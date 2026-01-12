Размер шрифта
Эксперт объяснил эффект новости о красных ногтях Елены Зеленской

Политтехнолог Маркелов: на Украине цвету ногтей Зеленской придали мемность
Aleksandra Szmigiel/Reuters

Новости о красном цвете ногтей супруги президента Владимира Зеленского Елены не имеют никакого политического подтекста. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил политтехнолог Сергей Маркелов.

Жена политика сменила нюдовый цвет на кроваво-красный оттенок. Маникюр супруги лидера Украины стал «горячей» новостью на фоне блэкаутов в стране и возмутил ее граждан. В социальных сетях раскритиковали Зеленскую и называли новости подобного рода на фоне тяжелой ситуации в государстве лицемерием и отрывом от реальности.

Как заявил эксперт, «мемность» ногтям жены президента придали задним числом, когда стало понятно, что ее маникюр вызвал такую бурную реакцию.

«Что-то выстрелило, чего сами не ждали создатели. Идет фильтрация и как бы смотрят, что зацепило, и тогда задним числом начинают объяснять», — сказал Маркелов.

По его словам, в «какофонии» вокруг Зеленской идет абсолютно не структурированная, с точки зрения политтехнологии, информация.

«И объяснение, почему выстрелила новость именно про смену цвета, остается в сфере казуистики — беспричинности», — добавил эксперт.

До этого сообщалось, что жена Зеленского инициировала смену его стиля одежды.

Ранее Зеленский назвал жену своим главным советником.

