Стало известно, сколько снега убрали в Москве с начала сильного снегопада

В Москве убрали почти 1 млн кубометров снега с начала сильного снегопада
Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Коммунальные службы столицы убрали почти 1 млн кубометров снега, выпавшего в результате сильного снегопада. Об этом ТАСС сообщили в комплексе городского хозяйства мэрии Москвы.

«На снегоплавильные пункты вывезено 0,75 млн кубических метров снега с начала сильнейшего снегопада, обрушившегося на столицу вечером 8 января», — говорится в сообщении комплекса.

В комплексе добавили, что весь объем собранного снега мог бы занять 8 522 железнодорожных полувагона. Поезд, состоящий из них, растянулся бы на более чем 109 километров, отметили в мэрии.

11 января в Гидрометцентре России сообщили, что прошедший 9 января в Москве снегопад вошел в пятерку сильнейших за 146 лет. По их данным, за сутки в тот день выпало 21,4 миллиметра осадков ( 40% месячной нормы). Таким образом был обновлен рекорд количества осадков для этой даты, до этого первенство оставалось за 9 января 1976 года с показателями в 12,9 миллиметра.

Ранее прокуратура взяла на контроль ликвидацию последствий снегопада в Москве.

