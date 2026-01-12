Размер шрифта
В Египте россиянка упала с балкона, спасаясь от насильника и грабителя

Cairo 24: в Каире россиянка пострадала, спасаясь от насильника и грабителя
Гражданка России упала с балкона, спасаясь от насильника и грабителя в египетской столице Каире. Об этом сообщил портал Cairo 24.

«В ходе предварительного расследования было установлено, что обвиняемый увидел, как трое россиянок вошли в жилой дом в Новом Каире. Он последовал за ними спустя час и обнаружил, что дверь квартиры открыта», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что обвиняемый зашел в квартиру, после чего увидел одну из спящих россиянок на диване. Он решил обнять женщину, из-за чего та выбежала на балкон и прыгнула со второго этажа. Две другие гражданки России вызвали полицию. Подозреваемый был задержан.

По информации МВД Египта, мужчина планировал ограбить квартиру, в которой жили три иностранки. Их гражданство не уточняется. В ведомстве отметили, что обвиняемый домогался одной из женщин и ранил ножницами другую.

В ноябре прошлого года в Египте огромный паук атаковал российскую туристку во время ужина на пляже. Инцидент произошел в отеле Barcelo Tiran Sharm Hotel в Шарм-эш-Шейхе, где женщина отдыхала с сестрой — в этот момент она ужинала в баре на пляже.

Ранее гражданина Белоруссии задержали за попытку затащить россиянку в квартиру и изнасиловать.

