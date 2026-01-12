Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости. Общество

Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные ожидают россиян в феврале
Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM

Следующие длинные выходные будут ждать россиян в феврале. Об этом свидетельствует производственный календарь, утвержденный правительством РФ.

Так, следующие длинные выходные пройдут в честь Дня защитника отечества в период с 21 по 23 февраля — россияне выйдут на работу только во вторник, 24 февраля. После этого нерабочими будут 7-9 марта в честь Международного женского дня.

В 2026 году майские праздники будут отмечаться двумя блоками по три дня. Так, выходные в честь Дня Труда пройдут с 1 по 3 мая, а в честь Дня Победы — с 9 по 11 мая.

Летом нерабочими станут 12-14 июня во время празднования Дня России.

Январь 2026 года стал самым «нерабочим» январем за последние пять лет в России. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, Ярослав Нилов сообщал, что в этом месяце россияне будут трудиться всего 15 дней, а остальное время было отведено под отдых. При этом, «короткий» январь не повлияет на общее соотношение рабочих и нерабочих дней в году.

Ранее в России предложили увеличить оплату труда представителей творческой сферы в выходные.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27596623_rnd_9",
    "video_id": "record::0f40bb29-40a9-4132-9f2d-4fe8e003b96e"
}
 
Теперь вы знаете
Не все потеряно. Как заново влюбиться в работу, если она надоела
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+