Россиянам рассказали, когда ждать следующие длинные выходные

Следующие длинные выходные будут ждать россиян в феврале. Об этом свидетельствует производственный календарь, утвержденный правительством РФ.

Так, следующие длинные выходные пройдут в честь Дня защитника отечества в период с 21 по 23 февраля — россияне выйдут на работу только во вторник, 24 февраля. После этого нерабочими будут 7-9 марта в честь Международного женского дня.

В 2026 году майские праздники будут отмечаться двумя блоками по три дня. Так, выходные в честь Дня Труда пройдут с 1 по 3 мая, а в честь Дня Победы — с 9 по 11 мая.

Летом нерабочими станут 12-14 июня во время празднования Дня России.

Январь 2026 года стал самым «нерабочим» январем за последние пять лет в России. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов, Ярослав Нилов сообщал, что в этом месяце россияне будут трудиться всего 15 дней, а остальное время было отведено под отдых. При этом, «короткий» январь не повлияет на общее соотношение рабочих и нерабочих дней в году.

Ранее в России предложили увеличить оплату труда представителей творческой сферы в выходные.