Министр обороны Великобритании Хили из-за атаки застрял в поезде на Украине

Поезд, в котором находился британский министр обороны Джон Хили, из-за атаки остановился в столице Украины. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Состав вынужден был сделать экстренную остановку после удара российских ракет и беспилотных летательных аппаратов. Хили назвал происшедшее «серьезным моментом» и жестким напоминанием о постоянных обстрелах Украины. По его словам, Лондон не потерпит этого и полон решимости предоставить Киеву современное оружие для противостояния России.

11 января сообщалось, что Хили не выступает против похищения президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти слова министра «влажными фантазиями британских извращенцев».

Ранее на Украине после удара встали поезда и метро.