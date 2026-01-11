Политолог заявил, что России важно не сдавать союзников в Латинской Америке в угоду Трампу

Россия должна продолжать сотрудничество со странами Латинской Америки и противодействовать любым попыткам Вашингтона сменить власть в государствах региона. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал политолог Малек Дудаков, комментируя планы США взять Латинскую Америку под полный контроль.

«Администрация Соединенных Штатов действительно пытается резко усилить свое влияние на пространстве Латинской Америки. Недавняя операция в Венесуэле — тому пример. Сейчас будут пытаться резко усилить давление на Кубу. Ситуация в кубинской экономике тяжелая, там происходят постоянные блэкауты, веерное отключение электричества — Куба очень зависима от поставок топлива из Венесуэлы. Поэтому если эти поставки прекратятся, будут перебои, то, конечно, экономическое положение на Кубе резко ухудшится. Ну и для американцев все-таки Куба — незакрытый гештальт, который тянется на протяжении многих десятилетий. Можно вспомнить президентство Кеннеди и провальную операцию по высадке в заливе Свиней. Еще с того момента Куба остается той страной, которая бросает вызов США, находясь прямо у нее под боком, что, конечно, вызывает в Америке недовольство», — отметил Дудаков.

Эксперт отметил, что негативно к США относятся и нынешние власти Никарагуа, Мексики — во многих вопросах они не готовы вести кооперацию с США. Сюда же можно отнести Колумбию и Бразилию.

«В Колумбии и Бразилии в этом году пройдут президентские выборы, поэтому к ним будет приковано особое внимание. Нынешний президент Колумбии не идет на новый срок — кто-то из левых будет выдвигаться вместо него. Я думаю, что как раз у левых неплохие шансы на победу, учитывая, что мы будем наблюдать в ближайшее время серьезный рост антиамериканских настроений во всем регионе, вызванный военной авантюрой в Венесуэле. Поэтому здесь американцы будут оказывать давление на Колумбию в каких-то вопросах, добиваться уступок. Но, в общем и целом, я думаю, что эффект будет для США скорее отрицательный. Что касается Бразилии, там тоже важная президентская гонка. Но нынешний президент имеет очень неплохие рейтинги и шансы переизбраться на новый срок. Он тоже, как мы знаем, бросал вызов президенту США Дональду Трампу, не шел на уступки, не стал сдавать назад в рамках торговой войны. Поэтому действия Трампа могут парадоксальным образом ослабить позиции провашингтонских сил Латинской Америки», — считает Дудаков.

В этой ситуации России, по мнению эксперта, стоит продолжать сотрудничество со станами Латинской Америки и не действовать в угоду Соединенным Штатам.

«Что касается позиции нашей стороны, то для нас важно продолжать вести кооперацию с нашими основными партнерами Латинской Америки и противодействовать любым планам Вашингтона по смене власти. У России, очевидно, имеется свой отдельный двусторонний переговорный трек с американцами, но это не означает, что мы должны сдавать кого-либо из наших союзников, как это было в период перестройки. Сейчас речь об этом не идет. Что касается Гренландии, то я не думаю, что мы увидим какую-то масштабную эскалацию военного или невоенного толка. Хотя американцы могут попытаться подкупить гренландцев обещаниями экономических инвестиций. Но вряд ли это у них сработает — 80% населения настроены негативно в отношении присоединения к Штатам. И вряд ли эта ситуация поменяется. Но как раз тема Гренландии для нас выгодна, потому что она является фактором раскола между США и Европой, и этим расколом, безусловно, можно и нужно пользоваться», — констатировал Дудаков.

До этого сенатор-республиканец Рик Скотт в эфире Fox Business заявил, что CША планируют взять Латинскую Америку под полный контроль. В частности, по словам Скотта, Соединенные Штаты намерены «установить порядок» на Кубе и Никарагуа, а в Колумбии назначить нового президента.

Ранее в МИД Кубы заявили об угрозе со стороны США.