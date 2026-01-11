Ozon снял с продажи некоторые препараты после отравления подростков

Маркетплейс Ozon убрал со своей витрины ряд ветеринарных препаратов после сообщений о массовых отравлениях подростков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

«Мы уже проводим повторную проверку, до ее окончания скрыли эти препараты с витрины маркетплейса. Безопасность пользователей для нас приоритет, поэтому мы оперативно реагируем на жалобы», — говорится в сообщении маркетплейса.

До этого ряд Telegram-каналов сообщал, что российские подростки начали покупать на маркетплейсах ветеринарные препараты с габапентином, который оказывает наркотический эффект на организм. В результате, по их информации, произошла волна отравлений среди несовершеннолетних.

7 января Роспотребнадзор сообщил, что в Сочи проводится эпидрасследование после отравления детей в гостинице в сочинском поселке Лоо. По предварительным данным, в гостинице, где остановились прибывшие на соревнования юные спортсмены-регбисты, отравились около двадцати детей в возрасте 10–12 лет. Пострадавшим и сопровождающим оказали необходимую медицинскую помощь, при этом госпитализация не потребовалась.

Ранее в Петербурге шестиклассника с отравлением наркотиками нашли на улице в тяжелом состоянии.