Стало известно, когда сенат США проголосует за усиление санкций против России

Сенат США на этой неделе может проголосовать за усиление санкций против России

Сенат США на текущей неделе может проголосовать по законопроекту об усилении санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

8 января член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил законопроект об ужесточении санкций против РФ. По словам парламентария, он провел «продуктивную» встречу с главой Белого дома, после которой тот дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту об антироссийских санкциях. Республиканец напомнил, что в течение многих месяцев работал над данным документом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и «многими другими» коллегами.

Также он отметил, что рассчитывает на «сильное» двухпартийное голосование по законопроекту.

Позже Трамп, говоря о данном законопроекте, заявил, что поддерживает его. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

1 апреля на рассмотрение конгресса США внесли законопроект, которым предлагается ужесточить санкции в отношении РФ в случае, если Москва «откажется» от участия в переговорах с Украиной. Документ предлагает вести 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, покупающие у России газ, нефть и другие природные ресурсы. Также могут быть введены дополнительные первичные и вторичные ограничения.

Ранее эксперт рассказал, когда США отменят санкции против РФ.