Новости политики

Стало известно, когда сенат США проголосует за усиление санкций против России

Сенат США на этой неделе может проголосовать за усиление санкций против России
J. Scott Applewhite/AP

Сенат США на текущей неделе может проголосовать по законопроекту об усилении санкций в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости.

8 января член сената США от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одобрил законопроект об ужесточении санкций против РФ. По словам парламентария, он провел «продуктивную» встречу с главой Белого дома, после которой тот дал «зеленый свет» двухпартийному законопроекту об антироссийских санкциях. Республиканец напомнил, что в течение многих месяцев работал над данным документом вместе с сенатором Ричардом Блументалем и «многими другими» коллегами.

Также он отметил, что рассчитывает на «сильное» двухпартийное голосование по законопроекту.

Позже Трамп, говоря о данном законопроекте, заявил, что поддерживает его. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

1 апреля на рассмотрение конгресса США внесли законопроект, которым предлагается ужесточить санкции в отношении РФ в случае, если Москва «откажется» от участия в переговорах с Украиной. Документ предлагает вести 500%-ные пошлины на импорт товаров из стран, покупающие у России газ, нефть и другие природные ресурсы. Также могут быть введены дополнительные первичные и вторичные ограничения.

Ранее эксперт рассказал, когда США отменят санкции против РФ.

