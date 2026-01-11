Размер шрифта
Зеленский потребовал от Европы отдать Украине резервы ракет ПВО

Зеленский потребовал передать Украине ракеты ПВО с европейских складов
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к европейским странам с настоятельной просьбой предоставить Украине резервные ракеты для систем противовоздушной обороны. Данное заявление он сделал в своем Telegram-канале.

«Первоочередная задача – обеспечить ПВО ракетами... Необходимо получить поставки непосредственно с европейских складов. Мы осведомлены о наличии ракет, знаем все детали», – заявил Зеленский.

Он также призвал партнеров к новым финансовым вкладам в рамках американской программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), позволяющей странам-участницам приобретать вооружение для Киева из американских арсеналов. Зеленский подчеркнул, что эти ракеты крайне необходимы Украине.

Российская Федерация неоднократно заявляла, что поставки оружия Украине лишь препятствуют мирному урегулированию конфликта, фактически вовлекая страны НАТО в противостояние и представляя собой «игру с огнем». Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, перевозящие вооружение для Украины, станут законной целью для российских вооруженных сил. В Кремле также отмечали, что наращивание поставок оружия Украине со стороны западных стран не способствует переговорному процессу и неминуемо приведет к негативным последствиям.

Ранее Зеленский разрешил Европе вести переговоры с Россией.

