В Нью-Йорке прошел протест против политики администрации Трампа

Тысячи человек вышли на протест в Нью-Йорке против политики администрации Трампа

В Нью-Йорке тысячи человек вышли на протест против политики администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Участники акции собрались рядом с Центральным парком на Манхэттене. После этого демонстранты прошли по Пятой авеню, где располагается небоскреб Trump Tower. Обстановка была спокойной.

Протестующие выступили против действий Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE), курса администрации Белого дома по борьбе с нелегальной иммиграцией, а также внешней политики Вашингтона.

7 января в Миннеаполисе сотрудник ICE выстрелил в женщину, которая сидела за рулем автомобиля. На видеозаписи с камеры наблюдения видно, как офицеры подошли к внедорожнику, остановившемуся посреди дороги и потребовали открыть дверь. Когда машина начала двигаться вперед, сотрудник ICE, стоявший перед авто, достал оружие и минимум два раза выстрелил в женщину за рулем.

После случившегося мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей потребовал от ICE «убираться к черту» из города. Он рассказал, что сотрудники службы пытаются представить свои действия как акт самообороны. Однако, по словам градоначальника, «это полная чушь».

Ранее Трамп опубликовал саркастичное видео о митингах в США.