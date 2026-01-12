Назван период пика снегопада в Москве и области

Пик снегопада в Москве и области может прийтись на период с 03:00 до 06:00

Пик снегопада, который наблюдается в Москве и Подмосковье, может прийтись на период с 03:00 до 06:00 мск. Об этом сообщил ТАСС представитель Гидрометцентра России.

По его словам, согласно последним прогностическим данным, этой ночью в период с 03:00 до 06:00 мск величина снежного покрова может подрасти на 4 см, а количество осадков — составить 3 мм. Собеседник агентства заявил, что потом интенсивность осадков будет снижаться. К 18:00 мск понедельника, 12 января, прирост снежного покрова не должен превысить 0,4 см, отметил он.

Как уточнил представитель Гидрометцентра, до 09:00 мск понедельника в столице может выпасть до 8 см снега.

До этого Гидрометцентр спрогнозировал снегопады в Москву и Подмосковье в начале первой рабочей недели текущего года. По данным ученых, в ночь на 12 января при облачной погоде ожидается снег: температура воздуха в Москве составит от -7°C до -5°C, а в Подмосковье — от -10°C до -5°C. В Гидрометцентре уточнили, что днем в понедельник также ожидаются осадки, а столбики термометров покажут от -5°C 5 до -3°C в Москве и от -7°C до -2°C по области.

