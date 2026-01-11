WSJ сообщила о создании передовой ракеты Киева по советским технологиям

Украинская ракета FP-5, известная под неофициальным названием «Фламинго», в значительной степени базируется на советском наследии, используя технологии и компоненты, оставшиеся со времен СССР. К такому выводу пришла газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на экспертные оценки.

Как отмечает технический директор компании Fire Point Ирина Терех, занимающаяся разработкой ракеты, реактивные двигатели для «Фламинго» взяты из запасов старых советских самолетов.

Согласно заявленным характеристикам, дальность полета этой ракеты превышает 2,9 тыс. километров, а вес боевой части составляет около 1,13 тонны. Терех подчеркнула, что в процессе разработки компания опирается на советские учебные пособия по ракетостроению, а одним из консультантов является 92-летний ветеран, ранее работавший в советской ракетной программе. Однако эксперты подчеркивают, что заявленные характеристики ракеты пока не подтверждены практическими испытаниями.

23 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что значительная часть ракет «Фламинго» перехватывается российскими системами ПВО. По его словам, в ходе последнего применения четыре ракеты данного типа были успешно нейтрализованы российскими средствами противовоздушной обороны.

Ранее Зеленский рассказал о проблемах с «Фламинго».