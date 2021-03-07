На МКАД в районе Ярославского шоссе перекрыли движение из-за массового ДТП

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На участке МКАД перекрыли движение из-за массового ДТП, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.

Авария произошла на внешней сторона 93 км МКАД в районе Ярославского шоссе. По предварительным данным, столкнулись 11 автомобилей.

На месте работают городские службы, движение перекрыто по левой и двум средним полосам.

Ранее в ГИБДД Москвы назвали самые аварийно опасные периоды.