На МКАД в районе Ярославского шоссе перекрыли движение из-за массового ДТП
Катерина Медведева
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На участке МКАД перекрыли движение из-за массового ДТП, сообщает департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
Авария произошла на внешней сторона 93 км МКАД в районе Ярославского шоссе. По предварительным данным, столкнулись 11 автомобилей.
На месте работают городские службы, движение перекрыто по левой и двум средним полосам.
Ранее в ГИБДД Москвы назвали самые аварийно опасные периоды.
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