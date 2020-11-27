В ГАИ плохие дороги назвали причиной трети серьезных ДТП в России
В Госавтоинспекции России заявили, что причиной трети серьезных ДТП с жертвами и пострадавшими в стране становятся нарушения требований по содержанию автодорог. Об этом сообщает «Интерфакс».
Там уточнили, что соответствующие данные зафиксированы с октября по ноябрь 2020 года. В ГАИ добавили, что за этот период были зафиксированы свыше 13 тыс. аварий, в которых погибли 173 человека и еще более 1,9 тыс. людей пострадали.
«Практически в каждом третьем таком происшествии выявлены нарушения обязательных требований к содержанию дорог», — подчеркнули в пресс-службе ГАИ.
Кроме того, в ГИБДД отметили, что на повышение рисков ДТП влияют и изменения в погодных условиях, сокращение светового дня и осадки.
Госавтоинспекция намерена принять надзорные меры по отношению к юрлицам, которые несут ответственность за состояние автомобильных дорог.
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