В ГАИ плохие дороги назвали причиной трети серьезных ДТП в России

В Госавтоинспекции России заявили, что причиной трети серьезных ДТП с жертвами и пострадавшими в стране становятся нарушения требований по содержанию автодорог. Об этом сообщает «Интерфакс».

Там уточнили, что соответствующие данные зафиксированы с октября по ноябрь 2020 года. В ГАИ добавили, что за этот период были зафиксированы свыше 13 тыс. аварий, в которых погибли 173 человека и еще более 1,9 тыс. людей пострадали.

«Практически в каждом третьем таком происшествии выявлены нарушения обязательных требований к содержанию дорог», — подчеркнули в пресс-службе ГАИ.

Кроме того, в ГИБДД отметили, что на повышение рисков ДТП влияют и изменения в погодных условиях, сокращение светового дня и осадки.

Госавтоинспекция намерена принять надзорные меры по отношению к юрлицам, которые несут ответственность за состояние автомобильных дорог.

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