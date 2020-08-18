В Нижнем Новгороде автобус врезался в остановку

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода автобус врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Авария произошла на улице Заслонова в районе 12.50 мск.

«По предварительным данным, водитель, управляя автобусом ПАЗ (маршрут №315), совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате остановочный павильон упал на пешеходов, стоящих на остановке», — рассказали в пресс-службе.

Пострадали два человека — женщина и 14-летняя девочка, они были госпитализированы.

На данный момент сотрудники ГИБДД проводят административное расследование по факту аварии.

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