В Нижнем Новгороде автобус врезался в остановку
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода автобус врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.
Авария произошла на улице Заслонова в районе 12.50 мск.
«По предварительным данным, водитель, управляя автобусом ПАЗ (маршрут №315), совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате остановочный павильон упал на пешеходов, стоящих на остановке», — рассказали в пресс-службе.
Пострадали два человека — женщина и 14-летняя девочка, они были госпитализированы.
На данный момент сотрудники ГИБДД проводят административное расследование по факту аварии.
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