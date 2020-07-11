Смертельное ДТП с ребенком произошло под Ростовом-на-Дону

В Ростовской области при аварии на трассе погибли пять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

На 67-м км автодороги Ростов-на-Дону – Волгодонск произошло столкновение KIA Cerato и ВАЗ-2112.

В результате происшествия погибли оба водителя и трое пассажиров автомобиля ВАЗ-2112. Уточняется, что среди погибших есть ребенок.

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