В Петербурге машина сбила четверых детей и двух взрослых
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В Петербурге кроссовер Volkswagen сбил шестерых пешеходов, в том числе четверых детей, на дороге в Коплинском районе Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.
«Наезд на пешеходов: двух женщин и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу», — сообщили в ведомстве.
По предварительным данным, состояние взрослых оценивается, как удовлетворительное. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести.
Подробности ДТП пока не приводятся.
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