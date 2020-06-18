В Петербурге машина сбила четверых детей и двух взрослых

В Петербурге кроссовер Volkswagen сбил шестерых пешеходов, в том числе четверых детей, на дороге в Коплинском районе Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ГИБДД по городу и Ленинградской области.

«Наезд на пешеходов: двух женщин и четырех девочек 2012, 2013, 2015, 2016 годов рождения. Все пострадавшие направлены в больницу», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, состояние взрослых оценивается, как удовлетворительное. Дети находятся в состоянии средней степени тяжести.

Подробности ДТП пока не приводятся.

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