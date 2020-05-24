ЦОДД призвал московских водителей быть осторожными из-за густого тумана

Центр организации дорожного движения призвал московских автомобилистов с осторожностью передвигаться из-за тумана. Об этом ЦОДД написал в Twitter.

По прогнозам синоптиков, густой туман будет в столице и области с вечера 24 мая до 8.00 25 мая.

Видимость будет всего 200-400 м.

«Будьте осторожны. Помните про противотуманки и дистанцию», — добавили в ЦОДД.

Также попросили водителей по возможности оставаться дома.