Мантуров: первые поставки автомобилей Aurus начнутся в марте 2021 года

Глава Минпромторга Денис Мантуров уведомил, что первые поставки серийных автомобилей Aurus клиентам случатся в марте 2021 года. Об этом он сообщил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

По его словам, это произойдет, когда начнется производство на одном из предприятий особой экономической зоны «Алабуга», расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан.

«Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство», — отметил Мантуров.

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