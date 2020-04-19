Мантуров: первые поставки автомобилей Aurus начнутся в марте 2021 года
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Глава Минпромторга Денис Мантуров уведомил, что первые поставки серийных автомобилей Aurus клиентам случатся в марте 2021 года. Об этом он сообщил в эфире программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
По его словам, это произойдет, когда начнется производство на одном из предприятий особой экономической зоны «Алабуга», расположенной в Елабужском районе Республики Татарстан.
«Мы уже сейчас тестируем, готовим серийное производство», — отметил Мантуров.
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