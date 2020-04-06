Скорая помощь перевернулась в ДТП с легковушкой в Кузбассе

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В Кузбассе попала в аварию машина скорой помощи, которая направлялась на вызов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Кемеровской области.

Происшествие произошло около 6.30 по местному времени в городе Мыски на 187-м километре автодороги Ленинск-Кузнецкий – Междуреченск. Скорая столкнулась с иномаркой.

По предварительным данным, ДТП спровоцировал водитель легковушки при выполнении поворота налево. Автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся со скорой, которая совершала обгон.

В результате аварии пострадали три человека из бригады скорой помощи.

По факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

В свою очередь в пресс-службе регионального центра медицины катастроф добавили, что машина скорой перевернулась, все пострадавшие были госпитализированы. У них травмы средней степени тяжести. Водитель легкового автомобиля не пострадал.