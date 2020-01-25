В МЧС напомнили водителям об обязанности уступать дорогу спасателям

В МЧС напомнили, что в условиях городского движения пожарным сложно добраться до пункта назначения, поэтому водители должны уступать дорогу спецтранспорту, от этого может зависеть жизнь людей. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве отметили, что водители обязаны уступать дорогу если увидят спецавтомобиль, у которого горит синяя мигалка угорит, а также действует звук сигнала.

Требование распространяется на правительственные служебные автомобили, машины скорой помощи, полиции, а также других оперативных служб.

В МЧС отмечают, что спасателям часто мешают заставленные машинами улицы и проезды дворов. В таком случаем им сложно установить автолестницу.

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