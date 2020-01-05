Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона

В Японии министр юстиции Масако Мори заявила об усилении контроля на границах, а также ужесточении иммиграционных процедур после побега экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Об этом сообщает Reuters.

Глава минюста назвала «незаконным» пересечение границ страны бывший руководителем компании и пообещала провести тщательное расследование по данному инциденту.

«То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления», — подчеркнула Мори.

Она добавила, что в отношении Гона, который ранее был освобожден под залог, действует «красное уведомление» Интерпола.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— WSJ: бывший спецназовец помог организовать побег Карлоса Гона

— Карлос Гон отверг причастность семьи к его побегу из Японии

— СМИ: экс-глава Nissan сбежал из-под ареста в чехле для музыкальных инструментов