Япония усилит контроль на границах после побега Карлоса Гона
В Японии министр юстиции Масако Мори заявила об усилении контроля на границах, а также ужесточении иммиграционных процедур после побега экс-главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона. Об этом сообщает Reuters.
Глава минюста назвала «незаконным» пересечение границ страны бывший руководителем компании и пообещала провести тщательное расследование по данному инциденту.
«То, что мы пришли к этой ситуации, заслуживает крайнего сожаления», — подчеркнула Мори.
Она добавила, что в отношении Гона, который ранее был освобожден под залог, действует «красное уведомление» Интерпола.
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