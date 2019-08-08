В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском

Министерство здравоохранения Краснодарского края сообщило о состоянии пострадавших в ДТП под Новороссийском, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, врачам удалось стабилизировать состояние абсолютного большинства пострадавших в аварии. Уточняется, что самочувствие большинства пациентов не вызывает опасений.

ДТП произошло на 16-м километре автодороги Новороссийск - Керченский пролив. Экскурсионный автобус Hyundai, перевозивший более 40 человек, столкнулся с Volkswagen Touareg, в котором ехали четыре человека, перевернулся и покатился с обрыва.

Ранее сообщалось, что 44 человека госпитализированы после ДТП под Новороссийском.