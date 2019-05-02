Автобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

В Северной Осетии произошло столкновение рейсового автобуса с легковушкой. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МВД по республике.

Как отмечается, в ходе инцидента пострадали девять человек, среди них — четверо детей.

«Все они доставлены в больницу, на месте работают полицейские», — уточнили в МВД.

Также в министерстве подчеркнули, что здоровью детей, возраст которых от полутора до пяти лет, ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что смертельное ДТП произошло в Подмосковье.