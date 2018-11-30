По факту кибератаки на канатную дорогу в Москве возбуждено уголовное дело

Представитель Никулинской прокуратуры Москвы Людмила Нефедова сообщила, что по факту хакерской атаки на сервер Московской канатной дороги возбуждено уголовное дело, передает ТАСС.

Сообщается, что дело возбуждено по статье УК России «Создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ».

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Как отмечается, расследование уголовного дела взято на контроль органами прокуратуры Москвы.

Ранее стало известно, что канатную дорогу в Москве остановили спустя два дня после начала работы из-за кибератаки.