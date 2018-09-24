В Москве из-за ДТП перекрыли движение в Северо-Западном тоннеле

В Москве в результате ДТП на проспекте Маршала Жукова остановлено движение в Северо-Западном тоннеле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.

По данным агентства, в тоннеле грузовик столкнулся с легковым автомобилем.

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Как отмечается, в настоящее время в тоннеле перекрыто движение по трем полосам из трех.

При этом информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.

Ранее сообщалось, что в Москве из-за столкновения трех автомобилей частично перекрыли движение в тоннеле.

Как отмечалось, в Северо-Западном тоннеле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика.