В Москве из-за ДТП перекрыли движение в Северо-Западном тоннеле
В Москве в результате ДТП на проспекте Маршала Жукова остановлено движение в Северо-Западном тоннеле. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
По данным агентства, в тоннеле грузовик столкнулся с легковым автомобилем.
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Как отмечается, в настоящее время в тоннеле перекрыто движение по трем полосам из трех.
При этом информации о пострадавших в результате ДТП пока нет.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за столкновения трех автомобилей частично перекрыли движение в тоннеле.
Как отмечалось, в Северо-Западном тоннеле произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей и грузовика.