В США заявили о желании Трампа прекратить соперничать с Россией и Китаем

Президент США Дональд Трамп «активно работает» над тем, чтобы положить конец соперничеству с «великими державами», а именно с Китаем и Россией. Об этом пишет издание Axios.

По информации журналистов, в свой первый президентский срок Трамп «открыл эпоху соперничества» с Россией и Китаем, однако теперь он намерен закончить с этим и заключать сделки с двумя государствами.

Официальный представитель США заявил Axios, что американская администрация «привержена установлению взаимовыгодных торговых отношений с Китаем без ущерба для национальной и экономической безопасности США».

В отношениях с Россией США тоже переходят «от конфронтации к компромиссу, заключению сделок и к готовности согласиться на территориальные уступки», подчеркнуло издание. Это доказывает и то, что Трамп оказывает давление на Украину, чтобы она передала весь Донбасс России, пишет Axios.

После окончания украинского конфликта американская администрация намерена заключить с РФ «долгосрочное соглашение об экономическом сотрудничестве» в области энергетики, природных ресурсов, инфраструктуры, искусственного интеллекта, центров обработки данных, редких земель и в других сферах, отмечают журналисты.

Также Axios добавляет, что новая Стратегия нацбезопасности США «менее враждебна» по отношению к России, чем к ЕС. Этот документ США опубликовали 5 декабря 2025 года. В нем среди приоритетных интересов Вашингтона указывалось урегулирование украинского кризиса и стабилизация отношений с Россией. При этом Евросоюз в стратегии раскритиковали, из-за чего европейские политики возмутились.

