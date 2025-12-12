После переговоров с Эрдоганом Путин пообщался главой МИД Турции

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом «на ногах» пообщался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом пишет ТАСС.
«Уже после завершения переговоров с Эрдоганом Путин отдельно пообщался «на ногах» с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Турецкий министр проводил российского лидера почти до кортежа», — говорится в материале.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков до этого сообщил, что на сегодняшней встрече лидеры обменялись оценками ситуации на Украине, а также обсудили вопросы, связанные с региональными и глобальными процессами.
Переговоры лидеров прошли в пятницу, 12 декабря, с участием делегаций двух стран и заняли около 40 минут.
Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря для участия в форуме. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.
Во время поездки Путин уже провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия лидер исламской республики сообщил о планах Ирана выкупить участок жедезной дороги до Азербайджана. По словам Пезешкиана, болшая часть его уже принадлежит Тегерану.
Ранее Путину передали послание от верховного лидера Ирана.