После переговоров с Эрдоганом Путин пообщался главой МИД Турции

ТАСС: после переговоров с Эрдоганом Путин пообщался на ногах с Фиданом

Президент России Владимир Путин после переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом «на ногах» пообщался с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Об этом пишет ТАСС.

«Уже после завершения переговоров с Эрдоганом Путин отдельно пообщался «на ногах» с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. Турецкий министр проводил российского лидера почти до кортежа», — говорится в материале.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков до этого сообщил, что на сегодняшней встрече лидеры обменялись оценками ситуации на Украине, а также обсудили вопросы, связанные с региональными и глобальными процессами.

Переговоры лидеров прошли в пятницу, 12 декабря, с участием делегаций двух стран и заняли около 40 минут.

Владимир Путин прилетел в столицу Туркменистана 12 декабря для участия в форуме. В аэропорту его встретил бывший глава страны Гурбангулы Бердымухамедов.

Во время поездки Путин уже провел встречу с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе мероприятия лидер исламской республики сообщил о планах Ирана выкупить участок жедезной дороги до Азербайджана. По словам Пезешкиана, болшая часть его уже принадлежит Тегерану.

Ранее Путину передали послание от верховного лидера Ирана.