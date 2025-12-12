На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Партия Зеленского выберет нового главу

Партия Зеленского «Слуга народа» выберет нового главу 17 декабря
true
true
true
close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» во время съезда, который пройдет 17 декабря, изберет нового главу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

При этом другой нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил имя возможного нового главы партии.

«Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко станет новым главой партии «Слуга народа»», — заявил он.

Депутат добавил, что действующая глава партии Елена Шуляк занимала пост два срока подряд, поэтому было принято решение «менять голову».

До этого экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил, что Украина может сфальсифицировать результаты референдума по Донбассу с целью продолжения вооруженного конфликта с Россией. По его мнению, украинский лидер перекладывает юридическую, политическую ответственность на других - на парламент, на референдум.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее Медведев назвал слова Зеленского о референдуме средним пальцем в адрес США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами