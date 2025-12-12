Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» во время съезда, который пройдет 17 декабря, изберет нового главу. Об этом заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram-канале.

При этом другой нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале сообщил имя возможного нового главы партии.

«Первый вице-спикер Рады Александр Корниенко станет новым главой партии «Слуга народа»», — заявил он.

Депутат добавил, что действующая глава партии Елена Шуляк занимала пост два срока подряд, поэтому было принято решение «менять голову».

До этого экс-депутат Рады Владимир Олейник заявил, что Украина может сфальсифицировать результаты референдума по Донбассу с целью продолжения вооруженного конфликта с Россией. По его мнению, украинский лидер перекладывает юридическую, политическую ответственность на других - на парламент, на референдум.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предлагают создать демилитаризованную «свободную экономическую зону», но «кто будет управлять этой территорией, они не знают», отметил политик. При этом накануне британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее Медведев назвал слова Зеленского о референдуме средним пальцем в адрес США.