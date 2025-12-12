Суд отклонил апелляцию «битцевского маньяка» о переводе

Суд отклонил апелляцию «битцевского маньяка» на отказ в переводе в другую колонию

Суд апелляционной инстанции отказал в удовлетворении жалобы Пичушкина Александра, более известного как «битцевский маньяк». Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

В частности, заключенный настаивал на его переводе из колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа в колонию ближе к Москве.

»Московский городской суд оставил решение Замоскворецкого районного суда города Москвы по административному иску Пичушкина Александра Юрьевича <...> без удовлетворения,» — говорится в сообщении.

Мосгорсуд ранее отклонил жалобу осужденного на пожизненное заключение «битцевского маньяка» к ФСИН России. До этого Пичушкин пожаловался на значительную потерю времени в исправительной колонии. Он пояснил, что несколько месяцев были потрачены на необходимость решать вопрос о его переводе из «Полярной совы» через суд.

Сейчас «битцевский маньяк» находится в колонии особого режима «Полярная сова» на Ямале. Пичушкину назначили амбулаторное психиатрическое наблюдение и приговорили к пожизненному лишению свободы. Пичушкин расправлялся со своими жертвами с 1992 по 2006 год в Битцевском парке, за что и получил прозвище. Как утверждал сам преступник, он лишил жизни более 60 человек, однако следствие не подтвердило часть его показаний.

Ранее мать «битцевского маньяка» пожаловалась на невозможность навещать его в колонии.