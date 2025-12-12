Kia представила кроссовер Seltos нового поколения

Корейская компания Kia представила новое поколение кроссовера Seltos. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Кроссовер получил обновленную решетку радиатора со встроенной подсветкой, выполненную в актуальном фирменном стиле Kia, задние светодиодные фонари с L-образной графикой и окрашенные в черный цвет боковые стойки, создающими эффект «парящей крыши».

В салоне появились два больших экрана (по 12,3 дюйма каждый) и отдельный блок для управления климатом. Мультимедийная система может обновляться «по воздуху» и работает с голосовым помощником.

Автомобиль получил три двигателя: 2,0-литровый мощностью 149 л.с., а также агрегат 1,6 л. с отдачей 180 или 193 л. с. Коробки передач — механическая, автоматическая или роботизированная. Выпуск нового Seltos начнется начнется уже в этом году.

В России официально новый Seltos не появится. Марка Kia ушла с российского рынка в 2022 году.

До этого сообщалось, что в России в третьем квартале 2026 года начнутся продажи нового рамного внедорожника Sollers S9.

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника Sollers инвестирует более 4 млрд рублей.

Производство стартует по полному производственному циклу. Кузовные детали для внедорожника будут штамповать на УАЗе, который также принадлежит Sollers.

