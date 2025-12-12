На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Kia представила кроссовер Seltos нового поколения

Kia представила новое поколение кроссовера Seltos
true
true
true
close
Kia

Корейская компания Kia представила новое поколение кроссовера Seltos. Об этом сообщает пресс-служба бренда.

Кроссовер получил обновленную решетку радиатора со встроенной подсветкой, выполненную в актуальном фирменном стиле Kia, задние светодиодные фонари с L-образной графикой и окрашенные в черный цвет боковые стойки, создающими эффект «парящей крыши».

В салоне появились два больших экрана (по 12,3 дюйма каждый) и отдельный блок для управления климатом. Мультимедийная система может обновляться «по воздуху» и работает с голосовым помощником.

Автомобиль получил три двигателя: 2,0-литровый мощностью 149 л.с., а также агрегат 1,6 л. с отдачей 180 или 193 л. с. Коробки передач — механическая, автоматическая или роботизированная. Выпуск нового Seltos начнется начнется уже в этом году.

В России официально новый Seltos не появится. Марка Kia ушла с российского рынка в 2022 году.

До этого сообщалось, что в России в третьем квартале 2026 года начнутся продажи нового рамного внедорожника Sollers S9.

Выпускать новинку планируется как с бензиновым, так и с дизельным силовыми агрегатами мощностью 200 л.с., а также восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. За 2025 год в проект запуска производства такого внедорожника Sollers инвестирует более 4 млрд рублей.

Производство стартует по полному производственному циклу. Кузовные детали для внедорожника будут штамповать на УАЗе, который также принадлежит Sollers.

Ранее стало известно, почему УАЗ перенес выход на рынок обновленного внедорожника «Патриот».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами