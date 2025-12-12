Главкому ВМФ Моисееву присвоили звание адмирала флота

Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) РФ Александр Моисеев стал адмиралом флота. Об этом говорится на сайте Минобороны России.

«Моисеев Александр Алексеевич. Главнокомандующий Военно-морским флотом, адмирал флота», — говорится в публикации.

На сайте также приведена его фотография с погонами адмирала флота.

Мужчина родился в 1962 году в Калининградской области. Свое обучение военно-морскому делу он начал в Высшем военно-морском училище радиоэлектроники имени А.С. Попова в Санкт-Петербурге.

В 2003 году Моисеев окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова. Спустя семь лет он с отличием завершил обучение в Военной академии Генерального штаба ВС РФ.

В 2019 году указом президента он был назначен командующим Северным флотом.

За время своей карьеры он получил звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Помимо этого, Моисеев был награжден двумя орденами Мужества, орденом «За военные заслуги», а также медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и другими ведомственными наградами.

