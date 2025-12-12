В Казани временно не работал аэропорт

В аэропорту Казани временно вводились ограничения на прием и отправку самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.
Через час Кореняко сообщил, что аэропорт возобновил свою работу.
«В период действия ограничений на запасной аэродром «ушел» один самолет, выполнявший рейс в Казань», — написал он.
Также ограничения были сняты в аэропорту города Чебоксары. Воздушная гавань не работала около полутора часов.
В большинстве случаев в аэропортах вводятся ограничения во время действия режима опасности атаки БПЛА.
По данным министерства обороны РФ, ночью над территорией страны перехватили и уничтожили 90 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). При этом большую часть дронов — 63 — сбили над Брянской областью.
