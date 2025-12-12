Ушаков считает, что обсуждение предложений США по Украине будет долгим

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что обсуждение предложений США по Украине будет длительным. Своим мнением он поделился с газетой «Коммерсантъ».

Он также выразил мнение, что предлагаемый к обсуждению вариант мирного соглашения будет ухудшен.

«С ним началась работа, а потом с нами опять начнется работа, и для нас будет многое, прямо скажем, видимо, уже неподходящим... Поэтому процесс еще будет длительный», — сказал он.

Ушаков добавил, что поездки президента Украины Владимира Зеленского по Европе направлены на то, чтобы внести в мирный план американской стороны неприемлемые для России предложения.

11 декабря президент Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках урегулирования конфликта между Москвой и Киевом может быть вынесен на голосование. Речь идет об организации всеукраинского референдума, в рамках которого будет решена судьба Донбасса.

Ранее Ушаков заявил, что Донбасс рано или поздно полностью станет российским.