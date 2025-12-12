На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Беременная женщина родила ребенка в беспилотном такси

Fox News: в США беременная женщина родила в беспилотном такси
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Беременная женщина родила ребенка в беспилотном такси. Это произошло в тот момент, когда она спешила в больницу в Калифорнии, пишет Fox News.

По данным компании, команда поддержки беспилотного такси заметила через бортовые камеры и аудиосистему необычную активность в салоне автомобиля. Специалисты оперативно связались со службами 911 и одновременно попытались установить контакт с пассажиркой, чтобы убедиться в ее состоянии.

Однако события развивались стремительно: женщина родила ребенка прямо на заднем сиденье еще до приезда экстренных служб. Сообщается, что мать, новорожденный и сам автомобиль благополучно добрались до больницы раньше врачей скорой помощи.

После происшествия автомобиль, согласно протоколу, был немедленно выведен из эксплуатации для тщательной очистки и проверки систем. В компании добавили, что подобные случаи редки, но это не первый ребенок, который появился на свет в беспилотном такси.

Ранее женщина в США не успела в роддом и родила на пороге дома.

