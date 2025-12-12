ЕС будет считать катастрофой провал экспроприации активов России

Руководство Евросоюза будет расценивать как катастрофу для ЕС и Украины провал плана экспроприации активов России под прикрытием схемы «репарационного кредита» на саммите 18–19 декабря. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в институтах ЕС.

«Если план по активам провалится на саммите, это будет катастрофический сигнал для Украины и Евросоюза с точки зрения способности ЕС действовать», — отметили источники иностранного издания.

До этого стало известно о том, что Евросоюз готов нарушить «золотое правило» председателя Евросовета Антониу Кошты ради принятия решения об изъятии активов РФ и продлить грядущий саммит стран ЕС еще на два дня. В настоящий момент страны ЕС находятся на финальной стадии согласования соглашения об экспроприации российских активов — о решении будет объявлено уже на этой или следующей неделе.

11 декабря представитель ЕК Балаш Уйвари заявил, что ЕК хочет забрать замороженные активы России, чтобы выйти из сложной экономической ситуации. По его словам, украинский конфликт влияет не только на Киев, но и на ситуацию в Европе.

Ранее Песков пообещал, что изъятие активов РФ будет иметь очень серьезные последствия.