Новый рекорд Овечкина: капитан «Вашингтона» в 40 лет продолжает удивлять мир

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил 1800-е результативное действие в матчах НХЛ с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф, став всего одиннадцатым игроком в истории, кому удалось достичь этой отметки. Никита Кучеров и Коннор Макдэвид сделали по четыре голевые передачи, также покорив новые исторические вершины.

«Каролина Харрикейнз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 3:2 Б

Очередной исторический матч провел капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, чей голевой пас положил начало обмену заброшенными шайбами между командами на исходе пятой минуты второго периода. Российский нападающий подправил передачу Расмуса Сандина, переведя шайбу на пятак, откуда Коннор Макмайкл направил ее между щитками сенсационному голкиперу-новичку «Каролины» Брэндону Басси.

Это результативное действие стало для Овечкина 30-м в 31-м матче текущего сезона. На его счету 14 заброшенных шайб и 16 результативных передач , что для 40-летнего игрока выглядит практически фантастикой.

Но это даже не главное, ведь передача на Макмайкла стала 1800-м очком Овечкина во всех матчах НХЛ с учетом плей-офф. На его счету теперь 988 заброшенных шайб и 812 результативных передач. Овечкин стал всего одиннадцатым игроком в истории НХЛ, достигшим этой планки! Для этого ему понадобилось 1683 встречи.

В топ-10 входят Уэйн Гретцки (3237 очка в 1694 играх), Марк Мессье (2181 в 1991), Яромир Ягр (2122 в 1941), Горди Хоу (2010 в 1924), Рон Фрэнсис (1941 в 1902), Стив Айзерман (1940 в 1710), Сидни Кросби («Питтсбург», 1920 в 1561), Марио Лемье (1895 в 1022), Джо Сакик (1829 в 1550) и Марсель Дионн (1816 в 1397).

Что касается матча с «Харрикейнз», то гости отыгрались усилиями Николая Элерса еще до второго перерыва, затем Ник Дауд вновь вывел «Кэпс» вперед, но за пару минут до финальной сирены неудачный рикошет от защитника «столичных» Джона Карлсона выложил шайбу под бросок Логану Стэнковену, и тот вновь восстановил равновесие.

Овертайм успеха никому не принес, а в серии буллитов единственный точный бросок нанес в первой же попытке «Каролины» Сет Джарвис.

Овечкин в серии штрафных бросков участия не принимал, всего провел на льду 17:12, нанес три броска, заблокировал один бросок соперников и набрал показатель полезности +1.

Интересно, что сенсационный новичок «ураганов» Басси одержал восьмую победу подряд и стал первым за всю историю НХЛ голкипером, сумевшим достичь десяти побед в первых одиннадцати играх в лиге. После этой победы «Харрикейнз» обошли «Вашингтон» в борьбе за первое место в Столичном дивизионе.

Другие достижения

Но Овечкин был не единственным, кто приковал к себе внимание в этот игровой день. И даже не единственным россиянином. Так лидер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров в победном матче с «Нью-Джерси Девилз» (8:4) оформил четыре результативные передачи.

Это помогло вингеру войти в топ-4 лучших российских бомбардиров регулярных чемпионатов НХЛ. Теперь на счету Кучерова 1034 (370+664) очка, и он обошел Александра Могильного, набравшего за карьеру 1032 балла. При этом Кучерову потребовалась 831 игра, в то время как Могильный провел в регулярках 990 встреч.

«Хочу поздравить Никиту. Он молодец! Но ничего нового – он наш великий игрок. Никите еще играть и играть. Думаю, это не последний рекорд, который он побил. У него все впереди. Это только вопрос времени, когда он побьет рекорды», — сказал по этому поводу сам Могильный.

Выше идут Александр Овечкин («Вашингтон», 1653 очков в 1522 встречах), Евгений Малкин («Питтсбург», 1375 в 1239) и Сергей Федоров (1179 в 1248).

Четыре передачи минувшей ночью также сделал капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, приговоривший «Детройт Ред Уингз» — 4:1.

Теперь на его счету 753 передачи за 743 матча в регулярных чемпионатах НХЛ. Только Уэйн Гретцки (504 матча) и Марио Лемье (619) смогли добраться до этой отметки быстрее.