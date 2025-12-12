«Мистер Голубые Глаза»: 110 лет назад родился Фрэнк Синатра

12 декабря 1915 года в Нью-Джерси родился Фрэнсис Альберт Синатра — американский певец, актер, режиссер и шоумен. О его величии говорит даже список наград: Синатра был лауреатом музыкальной премии «Грэмми» 11 раз, за съемки в кино у него есть четыре «Золотых глобуса» и «Оскар», также он обладатель Золотой медали конгресса — высшей гражданской награды США. «Мистер Голубые Глаза», как его называли, прожил долгую и интересную жизнь, полную взлетов и падений. За шестьдесят лет активной творческой деятельности он записал около сотни пластинок, исполняя песни лучших американских и европейских композиторов.

Синатра появился на свет в семье итальянских иммигрантов, не имевших к музыке никакого отношения: его отец работал на верфи и увлекался боксом, мать была обычной медсестрой и акушеркой. В юности Фрэнк был хулиганистым подростком, плохо учился и попадал в разного рода полукриминальные истории, в результате чего его выгнали из школы «за безобразное поведение». Он мечтал стать журналистом, начал с позиции грузчика в редакции и постепенно продвинулся до спортивного репортера.

К резкой смене профессии привела почти случайность: в 1933-м на концерте в Джерси-Сити он вживую увидел своего кумира Бинга Кросби. После этого Синатра решил стать певцом. Уже в 1935-м он вместе с группой «The Hoboken Four» выиграл конкурс молодых талантов популярного радиошоу «Major Bowes Amateur Hour» и поехал в свое первое национальное турне.

Позже, в 1939–1942 годах, карьерному взлету Синатры помогла работа в знаменитых свинговых джаз-оркестрах трубача Гарри Джеймса и тромбониста Томми Дорси. С последним он подписал пожизненный контракт, о чем вскоре пожалел. По одной из версий, расторгнуть договор удалось лишь с помощью крупного мафиози Сэма Джанканы. Считается, что этот эпизод биографии Синатры лег в основу истории персонажа Джонни Фонтейна в романе, а затем и знаменитом фильме «Крестный отец».

В карьере Синатры случались как высочайшие взлеты, так и глубокие падения. В конце 1940-х у него произошел творческий кризис, который перерос в расторжение контрактов с крупными студиями в 1950-м. Он на время потерял голос и в возрасте 34 лет едва не стал «человеком из прошлого». На восстановление ушла пара лет, Фрэнк успешно вернулся на сцену и вскоре попробовал себя в кинематографе. В 1953 году он сыграл роль второго плана в фильме «Отныне и вовеки веков» и выглядел в ней столь убедительно, что получил «Оскар». Впоследствии он много и успешно снимался.

За долгую музыкальную карьеру Синатра спел множество всемирно известных хитов, включая «My Way», «Strangers in the Night», «New York, New York» и др. Он ушел со сцены в 1989-м, когда ему было 74 года, но периодически выступал до 80-летнего возраста. В 1998 году он скончался от сердечного приступа. На его надгробии написано «Лучшее — впереди» (The Best Is Yet to Come).