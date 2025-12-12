На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новомосковск переименовали в Сталиногорск

Власти Новомосковска на время вернули городу название Сталиногорск
Telegram-канал Город Новомосковск

Власти Новомосковска Тульской области решили вернуть городу прежнее название — Сталиногорск. Об этом сообщила администрация города в Telegram-канале.

12 декабря новомосковцы отмечают 84-летие со дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

«И мы продолжаем нашу традицию, когда на один день городу возвращается историческое название. 12 декабря Новомосковск становится Сталиногорском», — говорится в сообщении.

В честь этого название также изменил сайт администрации города. Историческое название Новомосковска фигурирует на культурных мероприятиях и в соцсетях, в школах идут уроки истории города, добавили в администрации.

Сталиногорск был переименован в Новомосковск в 1961 году. До 1933 года город являлся поселком и назывался Бобрики.

В мае в Волгограде вывеску с названием на здании аэропорта сменили на «Сталинград».

В сентябре коммунисты установили бюст Иосифа Сталина в Мурманске.

Ранее бюст Сталина установили в Вологодской области у входа в школу.

