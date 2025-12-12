На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новак прокомментировал иск ЦБ РФ к Euroclear

Новак: Россия делает все для защиты своих золотовалютных резервов
Владимир Астапкович/РИА Новости

Россия делает все для защиты своих золотовалютных резервов, незаконное изъятие российских активов является абсолютно неприемлемым. Об этом RT заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Мы делаем все, чтобы защитить свои золотовалютные резервы, в том числе Центральный банк. Потому что незаконное изъятие абсолютно неприемлемо для нас», — сказал он.

До этого сообщалось, что Банк России намерен 12 декабря подать иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. В бельгийском депозитарии хранятся €180 млрд замороженных активов российского регулятора.

Накануне агентство Reuters сообщило, что послы стран — членов ЕС начали письменную процедуру для принятия официального решения Совета Европейского союза о долгосрочном замораживании российских активов.

5 декабря канцлер Германии Фридрих Мерц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили с премьер-министром Бельгии Бартом Де Вевером вопрос конфискации замороженных российских активов в пользу Украины. Несмотря на прилагаемые усилия, они не смогли уговорить бельгийского политика пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС.

