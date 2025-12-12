На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минобороны заявило о возможном загрязнении Днепра из-за утечки урана на Украине

Генерал Ртищев заявил о риске загрязнения из-за утечки урана с завода на Украине
true
true
true
close
crazymonke9/Shutterstock/FOTODOM

Существует опасность радиоактивного загрязнения Днепра и Черного моря из-за возможной утечки продуктов распада урана с Приднепровского химического завода, расположенного на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Алексей Ртищев, пишет РИА Новости.

«Также вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению», — сообщил Ртищев на брифинге.

По словам генерала, здания и инфраструктура завода, находящегося в городе Каменское (ранее — Днепродзержинск), пребывают в критическом состоянии.

«В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море», — заявил Ртищев.

По его словам, со стороны РФ никаких огневых операций по данному объекту не проводилось.

Ранее в Минобороны РФ заявили о регулярном использовании ВСУ токсичных веществ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Невероятно заразен. Откуда берется «зимний кишечный грипп» и как его лечить
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами