Минобороны заявило о возможном загрязнении Днепра из-за утечки урана на Украине

Генерал Ртищев заявил о риске загрязнения из-за утечки урана с завода на Украине

Существует опасность радиоактивного загрязнения Днепра и Черного моря из-за возможной утечки продуктов распада урана с Приднепровского химического завода, расположенного на Украине. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Алексей Ртищев, пишет РИА Новости.

«Также вызывает опасения обстановка на Приднепровском химическом заводе. В период с 1949 по 1991 год это производственное предприятие перерабатывало урановые концентраты и урановую руду, в настоящее время используется по другому предназначению», — сообщил Ртищев на брифинге.

По словам генерала, здания и инфраструктура завода, находящегося в городе Каменское (ранее — Днепродзержинск), пребывают в критическом состоянии.

«В данных условиях возрастают риски загрязнения бассейна реки Днепр и попадания опасных продуктов распада уранового сырья в Черное море», — заявил Ртищев.

По его словам, со стороны РФ никаких огневых операций по данному объекту не проводилось.

Ранее в Минобороны РФ заявили о регулярном использовании ВСУ токсичных веществ.