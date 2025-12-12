У жительницы Твери похитили 1,7 млн рублей и сожгли ее квартиру

В Твери мужчина обокрал квартиру бывшей сожительницы на 1,7 млн рублей и организовал поджог. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

По версии следствия, подозреваемый совершил преступление, пока его экс-возлюбленная была в отъезде. Некоторое время мужчина жил в ее квартире на 1-м Мигаловском проезде и после расставания оставил у себя ключи, поэтому он легко проник внутрь и похитил около 1,7 млн рублей.

Чтобы замести следы, злоумышленник решил устроить пожар и привлек своего ранее судимого знакомого. Тот подошел к дому и плеснул бензин в окно, которое его подельник намеренно оставил открытым.

Загорелись занавески и диван, однако факт кражи скрыть таким образом не удалось — сработал датчик дыма, и соседи хозяйки квартиры вызвали пожарных.

Полиция возбудила уголовные дела по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества). Подозреваемых задержали. В ближайшее время им изберут меру пресечения.

Ранее россиянин поджег дом с двумя людьми после того, как его не пустили в гости.