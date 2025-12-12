«Акрон» ищет замену Дзюбе

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев подтвердил, что клуб рассматривает замену Артему Дзюбе, контракт которого заканчивается в конце сезона, передает «Спорт день за днем».

«В конце сезона обсудим наше дальнейшее сотрудничество с Дзюбой. Это нормальная политика клуба, когда ты смотришь все сценарии, которые возможны. Поэтому, конечно, да, рассматриваем» — ответил Клюшев.

Дзюба присоединился к клубу осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи.

6 декабря «Зенит» в 18-м туре РПЛ обыграл тольяттинский «Акрон». Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», завершилась с результатом 2:0. Счет в матче открыл Жерсон с передачи Густаво Мантуана на 32-й минуте. Второй гол «Зенита» оформил Луис Энрике, который отличился на 41-й минуте после результативной передачи Педро.

В турнирной таблице национального первенства Акрон» идет на десятой позиции, имея в активе 21 балл. 19-й тур РПЛ стартует уже после зимней паузы — конце февраля. Тольяттинский клуб на выезде сыграет с «Оренбургом».

Ранее Дзюба увеличил свой рекорд по числу забитых мячей.